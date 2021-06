Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer leicht verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 19.06.2021, gegen 12:00 Uhr, auf der K 6556 zwischen Krenkingen und Aichen leicht verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 49-jährige in eine Schweizer Klinik geflogen. Ein 69 Jahre alter Dacia-Fahrer hatte die bevorrechtige Kreisstraße in Richtung Berghaus gekreuzt und war dabei mit dem dort fahrenden Motorradfahrer kollidiert. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 6000 Euro.

