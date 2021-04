Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Wohnhausbrand in Nehren

Nehren (ots)

Bei dem angeblichen Wohnhausbrand konnte in Erfahrung gebracht werden, dass im Wohnzimmer ein technisches Gerät in Brand geraten war, welches im weiteren Verlauf Teile des Mobiliars in Brand setzte. Durch den schnellen Einsatz der freiwilligen Feuerwehren Nehren und Ediger-Eller konnte der Brand gelöscht, größerer Schaden abgewendet und das Haus schließlich belüftet werden.

