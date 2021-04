Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Auflösen einer Hochzeitsfeier in der Verbandsgemeinde Ulmen

Cochem (ots)

Durch Zeugen wurde die Polizei Cochem über eine Hochzeitsfeier in einer Event-Location in der Verbandsgemeinde Ulmen informiert. Vor Ort trafen die Beamten das Brautpaar, 22 Hochzeitsgäste sowie die Vermieterin der Lokalität an. Alle Personen wurden auf die geltenden Vorschriften der 18. CoBelVo hingewiesen und die Feier wurde aufgelöst. Allen Anwesenden drohen entsprechende Bußgelder durch die zuständige Kreisverwaltung Cochem-Zell.

