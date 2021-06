Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Schluchsee/Breisgau-Hochschwarzwald

Am 18.06.21, gegen 20:45 Uhr, wurde ein geparktes Auto auf einem Parkplatz an der Straße "Im Wolfgrund" in Schluchsee durch einen anderen Pkw vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 2.000 Euro. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Neustadt unter Tel 07651 9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell