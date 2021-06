Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mit Fahrrad verunfallt

Freiburg (ots)

18.06.2021, 21:20 Uhr Schluchsee/Breisgau-Hochschwarzwald

Am 18.06.21, gegen 21:20 Uhr, wird der Polizei ein verunfallter Radfahrer auf der B500 in Schluchsee, Höhe Staumauer, gemeldet. Die 56jährige Frau war wohl aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung mit ihrem Fahrrad mit Anhänger gestürzt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Es entstand geringer Schaden am Rad, die Frau wurde zur Behandlungen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall wird durch das Polizeirevier Titisee-Neustadt bearbeitet.

