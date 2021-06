Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mit Tretroller verunfallt

Freiburg (ots)

18.06.2021, 16:15 Uhr Schluchsee/Breisgau-Hochschwarzwald

Am 18.06.21, gegen 16:15 Uhr, wird der Polizei zu einer verletzten Person nach Schluchsee-Aha gerufen. Die 57jährige Frau war mit ihrem Tretroller auf einem Waldweg gestürzt und hatte sich erheblich am Kopf verletzt. Sie konnte noch zu einem in der Nähe befindlichen Haus laufen und dort um Hilfe bitten. Die Frau wurde zu Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert - Sachschaden entstand nicht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizei Neustadt übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell