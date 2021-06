Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Hund rennt in Fahrrad - eine leicht Verletzte

Mit ihrem Fahrrad befuhr am Sonntag, 20.06.2021 gegen 14.00 Uhr eine 70 Jahre alte Frau den Radweg entlang der "Wiese" von Steinen kommend in Richtung Maulburg. Auf der Höhe der Ausfahrt Maulburg-Mitte kam vom Flusslauf der Wiese ein junger Schäferhund hoch gerannt, der mit seinem Besitzer zum Baden an der Wiese war. Die 70-Jährige und der Hund stießen zusammen. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Hund blieb unverletzt. An ihrem Trekking-Rad entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

