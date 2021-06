Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Windenreute: Entsorgung von Altreifen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, den 19.06.2021, um 07:53 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass in Windenreute, an der K5101 (Verlängerung Panoramastraße in Richtung Domäne Hochburg) eine illegale Entsorgung von Altreifen stattgefunden hat.

Nach Angaben des Mitteilers wurden die Reifen in der Nacht von Freitag, 18.06.2021 auf Samstag, 19.06.2021, an der o.g. Stelle abgelegt.

Durch die eingesetzte Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen wurde vor Ort festgestellt, dass insgesamt 8 Kompletträder (Reifen auf Felgen) an der K5101 entsorgt wurden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet deshalb mögliche Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung zu setzen.

