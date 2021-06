Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Garage, Diebstahl von Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau;]

Im Zeitraum vom 11.06.21 bis 19.06.21, kam es im Bächleweg in Breitnau zu einem Einbruch in eine Pkw-Garage. Bislang unbekannte Täter brachen in eine Garage im Bächleweg ein und entwendeten hieraus einen Pkw der Marke Audi A7, schwarz. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Diebstahlschaden von ca. 20.000 Euro.

Das Polizeirevier in Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell