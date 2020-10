POL-HM: 27 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden begrüßt

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

27 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont

Holzminden begrüßt

Hameln

Inspektionsleiter Matthias Kinzel begrüßte am 1. Oktober 2020 27 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, welche ab sofort die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden verstärken werden. Damit werden nicht nur die vorherigen Pensionierungen, sowie die internen Wechsel innerhalb der Polizei kompensiert, sondern es findet eine echte Verstärkung von neun Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten statt.

In einer kurzen Ansprache, die aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Sitzungssaal der Inspektion, sondern unter freiem Himmel stattfand, begrüßte der PI-Leiter die neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschte ihnen als Teil des Teams der Polizei im Weserbergland einen erfolgreichen Start. Kinzel betonte, dass der Beruf des Polizeibeamten nicht nur aktuell, sondern schon immer im Focus der Öffentlichkeit stand und forderte von seinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Botschafter der Polizei zu sein und dennoch engagiert und couragiert zu handeln.

Bei den neuen Kolleginnen und Kollegen handelt es sich überwiegend um Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die folgendermaßen auf die Dienststellen verteilt wurden: Hameln erhält dreizehn, Bad Pyrmont zwei, Bad Münder sieben sowie Holzminden fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl die Kommissariate direkt, aber auch die dazugehörigen Stationen verstärken werden. Für einige von ihnen ging es nach der Begrüßungsveranstaltung sofort weiter zu den entsprechenden Dienstorten, wo sie zum Teil direkt ihren Dienst aufnahmen.

Aber nicht nur die Basis hat neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten, auch in der Leitung hat es einen Personalwechsel gegeben. Als neue Leiterin Einsatz trat Marina Vieth ebenfalls am 1. Oktober ihren Dienst in der Inspektion an. Die Polizeirätin ist 34 Jahre alt und kommt direkt von der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup. Sie löst damit Polizeirätin Dilek Baydak-Stadelmann ab, die den Posten der Leiterin Einsatz ein Jahr lang innehatte und nun in Hildesheim eine neue Verwendung erhalten hat.

