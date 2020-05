Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gewässer durch Altöl verunreinigt

Friedland (ots)

Am 10.05.2020 gegen 18:30 Uhr stellte der Eigentümer eine Verunreinigung seines Gewässers in Groß Miltzow fest. Dabei handelte sich um den Verbindungskanal zwischen Gohlmer Mühlenbach und dem Vorderen See. Durch unbekannte Täter wurden dort ca. 200 Litern Altöl über einen Regenwasserschacht eingeleitet. Dieser Schacht ist direkt mit dem besagten Kanal verbunden. Um die weitere Ausbreitung des Altöles und das Hineinlaufen in die besagten Gewässer zu verhindern, kamen die Freiwillige Feuerwehr Groß Miltzow und die Ölwehr aus Alt-Strelitz zum Einsatz. Diese legten eine Ölsperre. Das Absaugen des Öles wird dann am Montag durch die besagten Wehren vorgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung und des besonders schweren Falls einer Umweltstraftat wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang bzw. zu den Tatverdächtigen werden durch das Kriminalkommissariat Außenstelle Friedland geführt. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

