POL-FR: Maulburg: Exhibitionist an der Wiese festgenommen

Freiburg (ots)

Eine männliche Person, welche sich am Samstag, 19.06.2021 gegen 09.10 Uhr, vor einer 56 Jahre alten Frau entblößte, wurde der Polizei gemeldet. Der 35-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad zuvor mehrmals an der 56-Jährigen vorbei, hielt irgendwann an und fragte nach dem Weg nach Schopfheim. Dabei zog er seine Shorts zur Seite und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Nachdem diese eine sehr gute Beschreibung des Mannes geben konnte, wurde der 35-Jährige kurz darauf vorläufig festgenommen.

