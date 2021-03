Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin leicht verletzt

Grefrath-Oedt (ots)

Am Montag gegen 11 Uhr ist eine 28-jährige Deutsche aus Grefrath in Oedt von der Vitusstraße auf die Hauptstraße abgebogen. Dabei missachtete sie voraussichtlich die Vorfahrt eines von rechts nahenden 73-jährigen Radfahrers aus Viersen, der auf der Hauptstraße den linksseitigen Geh-/Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Viersener leicht verletzt. Eine Krankenwagenbesatzung brachte den 73-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Kempener Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (254)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell