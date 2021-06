Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Heiß gelaufene Pumpe setzt Gartenhütte in Brand

Über einen rund 6 Meter langen Schlauch wollte am Freitag, 18.06.2021 gegen 13.20 Uhr ein 56 Jahre alter Mann in der Felsenstraße Wasser vom Hauswasserwerk auf sein Grundstück pumpen. Dabei lief vermutlich die Pumpe heiß und setzte die Außenfassade der angrenzenden Gartenhütte in Brand. Der Besitzer stellte dies nicht unmittelbar fest, da die Fassade mit Blech abgedeckt ist. Als er den Brand entdeckte, versuchte er diesen selbständig zu löschen, dabei verletzte er sich leicht. Durch die verständigte Feuerwehr Schönau, die mit 26 Mann und fünf Fahrzeugen anrückte, wurde der Brand gelöscht. Unterstütz wurden sie von der Feuerwehr Aitern mit sechs Mann und einem Fahrzeug. An der Gartenhütte entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

