Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Jugendlicher stürzt mit 125er Maschine -leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich ein Jugendlicher beim Sturz mit seiner 125er Maschine am Freitagabend, 18.06.2021, auf der L 163 zwischen Dettighofen und Jestetten. Gegen 19:00 Uhr war der 17-jährige in einer Kurve zu Fall gekommen. Er rutschte über die Straße und einen Schotterparkplatz in eine Wiese. Seine dabei erlittenen Verletzungen wurden ambulant versorgt. Der Sachschaden an der KTM des jungen Mannes liegt bei rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell