POL-FR: Rickenbach: Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorroller am Samstagmorgen, 19.06.2021, in Rickenbach hat sich der Rollerfahrer leicht verletzt. Kurz vor 11:00 Uhr hatte ein 28 Jahre alter Autofahrer die Absicht, die L 151 aus der Hännerstraße zu queren. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden 61 Jahre alten Rollerfahrer zusammen. Dieser kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb mit mehreren hundert Euro überschaubar.

