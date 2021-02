Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 07.02.2021

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Imbisswagen, Ort: Wiesbaden, Friedrich-Bergius-Straße, Zeit: Freitag, 05.02.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 06.02.2021, 05.45 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 18.00 Uhr und 05.45 Uhr wurde ein Imbisswagen in der Friedrich-Bergius-Straße aufgebrochen. Neben Bargeld wurden Getränkedosen sowie Bekleidungsgegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. PKW aufgebrochen, Ort: Wiesbaden, Paulinenstraße, Zeit: Mittwoch, 03.02.2021, 16.45 Uhr

(akl) Wie der Polizei am Freitag mitgeteilt wurde, ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein Mann in eine Tiefgarage in der Paulinenstraße eingedrungen und hat dort einen grauen Mercedes auf unbekannte Art geöffnet. Aus dem Inneren entwendete er eine grüne Tüte. Der Mann sei 30 bis 40 Jahre alt und 180 - 190 cm groß gewesen, habe eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap getragen. Er habe einen dunklen Pullover mit weißem Aufdruck, eine blaue Jeans und dunkle Sneaker mit weißer Sohle getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Betrüger festgenommen, Ort: Wiesbaden, Alfred-Delp-Straße, Zeit: Freitag, 05.02.2021, 11.00 Uhr und 16.20 Uhr

(akl) Durch das umsichtige Verhalten einer 81-jährigen Seniorin ist es der Polizei am Freitag gelungen, zwei Trickbetrüger in der Alfred-Delp-Straße festzunehmen. Zunächst erhielt die Seniorin Post, in dem ein angeblicher Verlag den Verkauf von Büchern gegen eine nicht unerhebliche Kostenpauschale anbot. In einem Telefonat wurde sie aufgefordert, 1000 Euro bereit zu halten. Daraufhin erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei. Als die Betrüger am Nachmittag erneut anriefen und die Geldabholung ankündigten, gelang es Polizeibeamten in Zivil, zwei Betrüger vor Ort festzunehmen. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs verantworten.

4. Scheibe eingeschlagen - Hand verletzt, Ort: Wiesbaden, Rheinstraße, Zeit: Samstag, 06.02.2021, 02.10 Uhr

(akl) Ein 24-jähriger Mann aus Wiesbaden hat am Samstag gegen 02.10 Uhr die Scheibe einer Hauseingangstür in der Rheinstraße eingeschlagen und sich dabei erheblich an der Hand verletzt. Nachdem er sich zu Fuß vom Tatort entfernt hatte, konnte die Polizei ihn anhand einer auffälligen Blutspur verfolgen und seiner habhaft werden. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Die deutlichen Blutspuren wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

5. Entwendeter PKW ausgebrannt, Ort: Wiesbaden, Hockenberger Höhe, Zeit: Samstag, 06.02.2021, 08.25 Uhr

(akl) Am Samstag wurde durch die Feuerwehr gegen 08.25 Uhr auf einem Feldweg neben der Hockenberger Höhe in Kloppenheim ein schwarzer Subaru aufgefunden, der nahezu ausgebrannt war und nur noch nachgelöscht werden musste. Die unweit wohnende Besitzerin des PKW hatte dessen Fehlen noch nicht bemerkt. Zuletzt habe sie das Fahrzeug am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr vor ihrem Wohnort wahrgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. (Ins) Hochwassergefahren, Ort: Wiesbaden, Uferstraße, Zeit: Samstag, 06.02.2021, 08.30 Uhr

(akl) Ein 39-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am Samstag gegen 08.30 Uhr mit seinem Fahrrad in die vom Hochwasser überspülte Uferstraße gefahren und stecken geblieben. Er konnte sich auf die Treppe eines bereits von Wasser umgebenen Gebäudes retten. Beamte der Wasserschutzpolizei mussten ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Die Polizei bittet dringend, die Gefahren des Hochwassers nicht zu unterschätzen und die eingerichteten Absperrungen zu beachten.

7. Motorrad entwendet, Ort: Wiesbaden, Lothringer Straße, Zeit: Freitag, 05.02.2021, 13.15 Uhr bis Samstag, 06.02.2021, 09.30 Uhr

(akl) Zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Samstagmorgen gegen 09.30 Uhr ist in der Lothringer Straße ein schwarzes Motorrad entwendet worden. Das Kraftrad der Marke KTM, Modell Duke, hatte das Kennzeichen WI-M 426 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Einbruch in Wohnung, Ort: Wiesbaden, Hollerbornstraße, Zeit: Samstag, 06.02.2021, 18.00 Uhr

(akl) Als eine 69-jährige Wohnungsinhaberin am Samstag gegen 18.00 Uhr ihre Wohnung in der Hollerbornstraße aufschloss, bemerkte sie im Inneren zwei Einbrecher. Diese waren zuvor über ein Wohnzimmerfenster in die Wohnung eingedrungen. Die sofort verständigte Polizei konnte trotz intensiver Fahndung keine Tatverdächtigen im Umfeld antreffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Müllcontainer brennen, Ort: Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Zeit: Samstag, 06.02.2021, 22.30 Uhr

(akl) Zwei Müllcontainer sind am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Schiersteiner Straße durch Feuer beschädigt worden. Durch die Hitze wurden an einem angrenzenden Gebäude zwei Fensterscheiben beschädigt. Durch Zeugen wurden vor dem Brand vier männliche Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren bemerkt, die mit der Inbrandsetzung in Verbindung stehen könnten. Eine der Personen sei mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Ein weiterer Mann habe eine weiße Jacke und ein schwarzes Basecap getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

10. Unfallflucht - Zeugen gesucht Ort: Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße 151 Zeit: Samstag, 06.02.2021, 18:00 Uhr

(cp) Am Samstagabend fuhr der Fahrer, oder die Fahrerin eines blauen Autos in der Dotzheimer Straße über eine Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war in Richtung Innenstadt unterwegs, als es nach links von der Fahrbahn abkam und in Höhe der Hausnummer 151 über eine Verkehrsinsel fuhr. Die dortige Beschilderung wurde beschädigt. Eine Zeugin konnte nur angeben, dass es ein blaues Auto, möglicherweise ein VW mit Wiesbadener Kennzeichen gewesen sei. Das Fahrzeug müsste zudem im Frontbereich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611/ 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

11. Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet, Ort: Wiesbaden, Rheingauviertel, Kurt-Schumacher-Ring 6 Zeit: Samstag, 06.02.2021, 22.54 Uhr

(cp) In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein betrunkener SUV-Fahrer im Kurt-Schumacher Ring über eine Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 49-jährige Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bog vom Gelände der dortigen Tankstelle aus nach links auf den Ring ab. Dabei übersah er wohl die Verkehrsinsel, fuhr über diese und beschädigte die Beschilderung. Anschließend fuhr er in Richtung Klarenthaler Straße davon. Er war jedoch schnell ermittelt, da er bei dem Zusammenstoß das Kennzeichen seines VW Tiguan verloren hatte und erhielt daher zeitnah einen Hausbesuch der Polizei. Er war erheblich alkoholisiert, ein Vortest ergab 1,7 Promille. Er musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell