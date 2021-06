Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrer mutmaßlich ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 20.06.2021, war ein Mann mutmaßlich ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss mit einem Auto in Bonndorf unterwegs. Gegen 04:00 Uhr sollte das Auto von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der Fahrer bog schnell in eine Hofeinfahrt ab und drei Personen flüchten aus dem Wagen. Ein Mitfahrer stürzte, konnte aber nur kurz festgehalten werden. Allerdings verlor dieser seinen Geldbeutel samt Ausweis. Der mutmaßliche 28 Jahre alte Fahrer konnte verfolgt und gestellt werden. Dieser stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcomatentest verweigerte er. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die zwangsweise durchgeführt werden musste. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht mehr. Dieser war ihm bereits entzogen worden.

