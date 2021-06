Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diverse Verkehrsgefährdungen auf der B 42 Richtung Braubach

St. Goarshausen - B 42 (ots)

Am Samstagmittag, den 12.06.2021 zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr, wurde der Polizei St. Goarshausen mehrfach ein rotes Wohnmobil der Marke Fiat gemeldet, welches in Schlangenlinien die B 42 zwischen Kaub und Braubach befuhr. Die Mitteiler gaben unabhängig voneinander an, dass es durch dieses Wohnmobil zu mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs gekommen sei. Diesbezüglich bittet die Polizeiinspektion St. Goarshausen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem vorgenannten Sachverhalt machen können, gegebenenfalls sogar gefährdet wurden, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

