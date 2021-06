Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Gartenskulptur

Bad Ems (ots)

-Bad Ems- Im Zeitraum vom 11.06. auf den 12.06.2021 wurde aus einem umzäunten Gartengrundstück in der Straße Emser Hütte in 56130 Bad Ems eine Gartenskulptur aus Holz, in Form eines Wildschweines von nicht unerheblichen Wert entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Tathergang oder den Verbleib der Skulptur geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Ems -02603 9700- zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell