Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein Fußgänger ist am Freitagnachmittag (17. Juli, 16:30 Uhr) beim Überqueren der Friedrich-Wilhelm-Straße in Höhe der Claubergstraße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 71-jährige Radler stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fußgänger lief davon. Zeugen beschrieben ihn als etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, der ungefähr 1, 75 Meter groß gewesen sein soll. Er ist schlank, hat kurze, braune Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und braunen Turnschuhen. Das Verkehrskommissariat 22 sucht den Fußgänger und Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

