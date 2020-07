Polizei Duisburg

POL-DU: Bissingheim/Kaßlerfeld: Einbrecher stehlen Gartenstühle, Grill und Geld

Duisburg (ots)

In der Nähe des Kaßlerfelder Verteilerkreises auf der Ruhrorter Straße sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (zwischen dem 20. Juli, 18:30 Uhr und dem 21. Juli, 9 Uhr) in die Lagerhalle eines Gartenmöbelcenters eingebrochen. Sie versuchten zunächst die Tür des Notausgangs aufzuhebeln. Als das nicht gelang, drückten sie an der Hallenrückseite Kunststoffwellplatten ein und kletterten rein. Die Einbrecher stahlen Gartenstühle, Sonnenschirme und einen Grill. Sie müssen damit über das Gelände eines Malerbetriebs in Richtung Ruhrorter Straße geflüchtet sein.

Im Seitenhorst in Bissingheim sind am Dienstag (21. Juli) zwischen 9 und 18 Uhr Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Sie hebelten eine Wohnungstür in einem der höheren Stockwerke auf und stahlen Spardosen mit Bargeld. Eine Nachbarin bemerkte später die offenstehende Tür und informierte die Bewohner.

In beiden Fällen sucht das Kommissariat 14 Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

