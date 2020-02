Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl

Altenberge (ots)

An der Eisenbahnstraße haben unbekannte Diebe einen Rohbau aufgesucht. In der Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen (25.02.2020), 08.00 Uhr, durchtrennten die Täter zunächst die Kabelbinder an den Bauzäunen. Nachdem sie dann das Gelände betreten hatten, gingen sie in den Rohbau. Aus diesem entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Nach ersten Erkenntnissen eine Schaumpistole, eine Hängelampe und ein 10-Meter-Kabel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

