Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zahlreiche Sachbeschädigungen

Erkelenz-Lövenich (ots)

Die Polizeileitstelle erhielt am 4. Mai (Samstag) gegen 23.45 Uhr Kenntnis von beschädigten Verkehrszeichen in Lövenich. Vor Ort stellten die Polizisten mehrere Verkehrszeichen an den Straße In Lövenich, An der Hofkirche sowie im Einmündungsbereich In Lövenich / Pickartzend / Zum Königsberg fest, welche offenbar durch unbekannte Täter umgeknickt wurden. Auch die Fahrzeugseite eines Pkw auf der Straße An der Hofkirche wurde zerkratzt.

Die Beschädigung von zwei weiteren Verkehrszeichen wurden am 5. Mai (Sonntag) an der Hauptstraße, Ecke Schweizer Straße festgestellt. Desweiteren verwüsteten Unbekannte zwei Pflanzenkübel vor einer Gaststätte an der Hauptstraße.

Ebenfalls stellte am Sonntagmorgen (5. Mai) der Bewohner eines Hauses an der Straße Gasberg fest, dass die Telefondose, welche an der äußeren Hauswand angebracht war, beschädigt wurde war. Offenbar hatten unbekannte Täter ein dortiges Kabel mutwillig herausgerissen, woraufhin es zum Defekt kam.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

