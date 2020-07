Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Mutmaßliche Diebin erwischt

Duisburg (ots)

Eine mutmaßliche Diebin hat am frühen Dienstagabend (21. Juli, 18:40 Uhr) in einer Drogeriefiliale am August-Bebel-Platz nach dem Kassieren den Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin (55) und ein Zeuge (29) verfolgten sie. Dabei zerriss die Tasche mit dem Diebesgut im Wert von etwa 120 Euro. Nachdem die Tatverdächtige den 29-Jährigen gebissen und geschubst hatte, konnte er sie schließlich festhalten. Die inzwischen alarmierten Beamten überprüften vor Ort ihre Personalien. Weil die 24-Jährige wegen ähnlicher Delikte einen offenen, abwendbaren Haftbefehl hatte, nahmen die Polizisten sie mit zur Wache. Die Duisburgerin bezahlte die Ersatzfreiheitsstrafe und muss sich jetzt erneut wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

