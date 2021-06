Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Solaranlage

Dessighofen (ots)

Um 17.48 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand des Jagdhauses in Dessighofen gemeldet. Durch die eintreffenden Feuerwehr- und Polizeikräfte konnte der Brand an einem abgesetzten Nebengebäude festgestellt werden. Dieses Nebengebäude wurde durch eine Solaranlage mit Strom versorgt. Die Notwendigen Gerätschaften sowie eine Speicherbatterie befanden sich in einem dort angebauten Holzschuppen. Hier kam es zu einem technischen Defekt, welcher den Brand auslöste. Der Holzschuppen wurde durch das Feuer zerstört, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell