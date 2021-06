Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudenbach - Unfallflucht durch Tieflader

Mudenbach (ots)

Am Freitag, 11.06.2021, 14:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der B414 zwischen Bahnhof Ingelbach und Müschenbach. Der unbeladene Anhänger eines in Richtung Altenkirchen fahrenden Tiefladers scherte in einer Kurve in den Gegenverkehr aus und traf einen in Richtung Hachenburg fahrenden Lieferwagen, dessen linke Seite hierdurch teilweise aufgeschlitzt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise und Spuren deuten auf grünliche oder gelbe Farben des LKW-Gespannes hin. Hinweise auf eine Spedition, welche auch regionale Standorte betreibt, werden derzeit überprüft. Weitere Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem flüchtigen Tieflader, werden an die Polizei Hachenburg, 02662 9558-0, erbeten.

