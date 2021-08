Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Beim Aussteigen Radler übersehen

Oberndorf (ots)

Ein Jugendlicher ist in der Schützensteige mit seinem e-Bike am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr gegen die Beifahrertür eines Autos geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der Unfall passierte gerade in dem Moment, als er an einem geparkten Honda vorbeifuhr, aus dem eine 48-jährige Frau ausstieg. Ein anderer Radfahrer, der vor dem 14-Jährigen herfuhr, konnte gerade noch ausweichen. Bei Sturz zog sich der Junge mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

