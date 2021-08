Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto und Lastwagen streifen sich auf der Autobahn (26.08.2021)

Tuningen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Tuningen gekommen. Ein in Richtung Singen fahrender 56-Jähriger überholte mit einem MAN TGX Laster einen langsam fahrenden Toyota Verso mit einem 41-Jährigen am Lenkrad. Dabei kam es zwischen den Fahrzeugen zu einem seitlichen Streifvorgang, bei dem am MAN ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Toyota in Höhe von rund 2.000 Euro kam. Bei der Unfallaufnahme fiel der Polizei auf, dass der siebensitzige Toyota mit acht Personen überbesetzt war. Die Beamten brachten einen Insassen zu einer Tankstelle an der Autobahn, wo er auf ein anderes Auto warten musste.

