Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Oberbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogen (26.08.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Hauptstraße. Bei einem 24-jährigen Fiat Punto-Fahrer bemerkten die Beamten Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen, was ein Drogenvortest an der Kontrollstelle bestätigte. Der Mann musste sein Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell