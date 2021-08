Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lrks. RW) Fahrer kracht gegen Leitplanke

Sulz-Fischingen (ots)

Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag zwischen Fischingen und Neckarhausen von der Straße abgekommen. Der 66-Jährige am Steuer eines VW Passat kam kurz nach Fischingen über die Gegenspur so weit nach links, dass er die Leitplanke streifte. Von dieser wurde er nach dem Aufprall abgewiesen und dann wieder zurück auf die rechte Fahrspur geschleudert. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer hatte die brenzlige Situation schon früh bemerkt und eine Notbremsung durchgeführt. Hierdurch konnte Schlimmeres verhindert werden. Durch den Kontakt mit der Leitplanke wurde die Karosserie des VW aber dennoch erheblich lädiert. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf 15.000 Euro. Es musste wegen dem Totalschaden abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Wegen des Unfalls war auch eine Straßenseite eine Zeitlang blockiert.

