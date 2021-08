Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Spiel mit Soft-Air-Waffe führt zu Polizeieinsatz

Oberndorf (ots)

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend im Oberndorfer Ortsteil Lindenhof gekommen, weil dort ein 14-Jähriger und zwei 13-jährige Kinder abends mit Softair-Waffen gespielt hatten. Ein Anwohner hatte das Spiel mit den täuschend echt aussehenden Farbmarkierungswaffen gesehen und die Polizei alarmiert, als der 14-Jährige maskiert um einen Lastwagen schlich. Die Polizei kam wegen der zunächst unklaren Situation gleich mit mehreren Streifen angefahren und stellte den Jugendlichen nach einer kurzen Fahndung "Im Strüten". Er gab sich gleich gegenüber den Beamten zu erkennen und dann auch sofort zu, dass er mit zwei weiteren Jungen spiele, die ebenfalls solche Waffen haben. Die Beamten nahmen auch den beiden Jungs, die sich in der Ringstraße an der Einmündung Steinbeisstraße befanden, die zwar weitgehend ungefährlichen, aber dennoch unter das Waffengesetz fallenden Waffen samt Munition ab. Der 14-Jährige wurde noch vor Ort von seiner Mutter abgeholt, die zwei 13-Jährigen "durften" noch nach dem abrupten Abschluss des unbedachten Spiels im Streifenwagen mit zur Wache fahren, wo sie wenig später von den Eltern abgeholt wurden. Die Polizei prüft nun die Waffen und Munition und wird den Vorfall dann zur Anzeige bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell