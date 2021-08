Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten, Landkreis Tuttlingen) Motorradfahrer stürzt in Kurve (26.08.2021)

Mahlstetten (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5900 in Richtung Mahlstetten einen Unfall verursacht. Mit einer "Kawasaki Ninja" stürzte ein 23-Jähriger gegen 19.30 Uhr in einer 180-Grad-Kurve auf Höhe der Lippachtal Mühle. Hierbei zog der Fahrer sich leichte Verletzungen zu, konnte nach dem Unfall aber noch selbstständig nach Hause fahren. Erst anschließend kam er in ein Krankenhaus.

