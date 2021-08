Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Anwohner löschen brennende Mülltonnen (25.8.2021)

Tuttlingen (ots)

Aus unbekannter Ursache sind am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Stockacher Straße in unmittelbarer Nähe eines Einfamilienhauses mehrere Altpapiertonnen in Brand geraten. Das Feuer konnte rasch von zwei Anwohnern mit einem Gartenschlauch gelöscht werden. Die Papiertonnen befanden sich in einem geschlossenen Bretterverschlag, etwa einen Meter vom Wohnhaus entfernt. Beim Brand wurde die Hauswand durch Ruß beschädigt und ein Rollladen schmolz aufgrund der Hitzeentwicklung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro

