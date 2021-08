Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall in der Austraße ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Eine 72-Jährige bog kurz vor 20 Uhr mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz eines dortigen Discounters ein und prallte dabei mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Fahrer einer Suzuki zusammen, der vorher noch ausweichen wollte. Bei dem Unfall zog sich der der Motorradfahrer Beinverletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

