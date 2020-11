Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Küchenbrand in Syke - Diebstahl hochwertiger Dachpfannen in Sulingen - Einbruch in Weyhe ---

Weyhe - Wohnungseinbruch

Am Mittwochnachmittag wurde zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Fürther Straße in Leeste eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über ein auf Kipp stehendes Fenster im Schlafzimmer Zugang in das Haus. Es wurde unter anderem eine Handtasche entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

In Heiligenrode kam es am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw an der Kreuzung Neukruger Straße / Zollstraße. Ein 59-Jähriger befuhr die Zollstraße aus Heiligenrode kommend mit einem Firmenfahrzeug. Der weitere Beteilgte 33-jährige Stuhrer befuhr die Neukruger Straße ebenfalls aus Heiligenrode kommend. In Höhe der Kreuzung überquerte der aus der Zollstraße kommende Fahrer die Neukruger Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Stuhrer. Es entstand Sachschaden von 8000 Euro. Der Fahrer des Firmenfahrzeuges wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Syke - Küchenbrand

Gegen 16.20 Uhr musste die Feuerwehr Syke zu einem gemeldeten Küchenbrand Am Hoyaer Berg ausrücken. Die Feuerwehr musste sich erst Zugang in das Haus verschaffen, denn die Bewohner waren nicht zu Hause. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden und die Bewohner kamen wohlbehalten nach Hause zurück. Sie bekamen natürlich einen Schreck, aber verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, denn die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Auch der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Sulingen - Diebstahl von markanten/hochwertigen Dachpfannen

Durch bislang unbekannte Täter wurden in dem Tatzeitraum vom 24.11.2020 16:00 Uhr bis zum 25.11.2020 09:00 Uhr an einem eingerüsteten Haus in der Verdener Straße, das sich im Dachsanierungszustand befindet, vier Dachpfannen entwendet. Hierzu wurden die bereits montierten, markanten Dachreiter-Abschluss-Ziegel in Löwenkopf-Optik von dem Dach abgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271 9490, in Verbindung zu setzten.

