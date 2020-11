POL-DH: --- Unter Drogen in Syke-Okel von der Fahrbahn abgekommen - Unfallflucht in Rehden

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es in Stuhr in der Moordeicher Landstraße in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 81-jährige Stuhrerin befuhr die Moordeicher Landstraße mit ihrem Opel und beabsichtigte links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender 33-jähriger Delmenhorster zu spät und versuchte mit seinem Citroen nach links auszuweichen. Dort kollidierte er mit einer 53-jährigen Bremerin, welche aus der entgegengesetzten Richtung kam. Der Nissan der Bremerin war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Schaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten.

Syke-Okel - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Kurier-Fahrer ist mit seinem Mercedes-Sprinter am Dienstagvormittag gegen 9.15 Uhr in Okel, An der Beeke, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen; kollidierte mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Weidezaun. Verletzt wurde er dabei nicht, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Aus diesem Grund musste er eine Blutprobe abgeben.

Eydelstedt - Einbruch

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag bis Dienstag dieser Woche in ein leerstehendes Bauernhaus in Düste eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür und gelangten so ins Hausinnere. Entwendet haben die Täter, nach ersten Erkenntnissen, vier alte Kachelöfen.

Rehden - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Rehden wurde gestern ein Pkw nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht. Eine 67-jährige Hemsloherin hatte ihren Pkw, in der Zeit von 14:35 bis 14:45 Uhr in einer Parkbucht direkt vor dem ALDI-Markt geparkt. Erst als sie wieder zu Hause war, hat sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke festgestellt. In den Spuren im Lack ihres Fahrzeugs konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

