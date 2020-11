Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher in Drebber und Stuhr festgenommen - Radfahrerin bei Unfall in Syke verletzt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Drebber - Einbruch / Täter festgenommen

Am Montag gegen 10.00 Uhr wurde ein Einbrecher in der Kolkstraße von den Hausbewohnern überrascht. Der Täter war durch eine offene Garage in das Wohnhaus gelangt. Im Haus wurde er dann den Bewohnern überrascht und ergriff sofort die Flucht. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung und Videoaufnahmen mit dem Handy konnte der Einbrecher schnell identifiziert werden. Er wurde noch im Laufe des Tages in einer Obdachlosenunterkunft in Diepholz angetroffen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz und Drogenabhängig.

Stuhr - Eingangstür von Schule beschädigt

Am vergangenen Wochenende wurde eine Eingangstür der KGS Moordeich in der Danziger Straße in Stuhr beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter warf vermutlich einen Feldstein oder einen ähnlich massiven Gegenstand in zwei Glaselemente der Tür. Der Sachschaden beträgt 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 427079-0, entgegen.

Stuhr - Autoscheiben eingeschlagen

Montagnacht um 00:15 Uhr wurde ein in der Ricarda-Huch-Straße in Stuhr Brinkum geparkter BMW beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter wirkte gewaltsam mittels eines Steines sowohl auf die Heckscheibe als auch auf die Scheibe der Fahrertür ein. Dabei entstanden an den Scheiben erhebliche Schlagmarken, zerbrachen aber nicht vollständig. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 8066-0, entgegen.

Stuhr - Einbrecher festgenommen

Am Montagmorgen um 07:10 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Stuttgarter Straße in Stuhr Kuhlen eine Person auf ihrem Grundstück, welche sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschaffen wollte. Dabei versuchte der Täter die Haustür gewaltsam zu öffnen. Es blieb bei dem Versuch. Im Anschluss daran begab er sich zu einem Holzschuppen im Garten und schlug ein Fenster ein. Der 37-jährige Bremer konnte noch am Tatort durch die Polizei Stuhr festgenommen werden.

Bassum - Betrunken Fahrrad gefahren

Ein 50-jähriger Bassumer hat am Montagabend gegen 19.40 Uhr stark alkoholisiert mit dem Fahrrad auf der Syker Straße. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,48 Promille festgestellt. Der Mann musste anschließend auf der Polizeiwache in Syke noch eine Blutprobe abgeben.

Twistringen - Betrunken Auto gefahren

Eine 47-jährige Lemwerderin wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nienburger Straße am Dienstag gegen Mitternacht überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten mit ihrem VW Polo unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Das Blutalkoholergebnis steht noch aus. Zudem stellte sich heraus, dass sie gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nun erwarten sie mehrere Strafverfahren.

Syke - Fahrradfahrerin angefahren

Am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr ist es am Hachedamm / Ecke Plackenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin gekommen. Eine 36-jährige Mazda-Fahrerin wollte aus Richtung Bahnhof kommend, mit ihrem PKW nach links in die Plackenstraße abbiegen. Sie übersah dabei die auf der Kreuzung wartende 50-jährige Sykerin auf ihrem Fahrrad. Sie nahm die Kurve so eng, dass sie direkt auf die Fahrradfahrerin zufuhr, die nicht mehr ausweichen konnte. Die 50-Jährige wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt.

