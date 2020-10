Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusatz: Ort des Einbruches ist die Straße Obstgarten +++ Bewohnerin überrascht Einbrecher +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Einbruch in das Einfamilienhaus hat sich in der Straße Obstgarten in Hude ereignet.

Einbrecher wurden am Dienstag, den 13. Oktober 2020 durch die 58-Jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses überrascht.

Die Bewohnerin verließ gegen 18:30 Uhr ihr Haus. Als sie gegen 20:30 Uhr in Begleitung einer Freundin an ihre Wohnanschrift zurückkehrte, überraschte sie unbekannte Personen in ihrem Haus. Diese wurden durch die Rückkehr der Hausbewohnerin letztendlich in unbekannte Richtung vertrieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Das genaue Diebesgut ist noch unbekannt. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

