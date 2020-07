Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Pampow

Hagenow (ots)

Am 03.07.2020 geriet gegen 01:05 Uhr ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Pampow in Brand. Die zwei deutschen Hausbewohner begaben sich rechtzeitig in das Freie und blieben unverletzt. Durch die Flammen des Brandes wurde der Dachstuhl des Hauses stark beschädigt, sodass dieses vorerst nicht bewohnbar ist. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Pampow, Holthusen sowie Stralendorf zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Kriminalpolizei hat diesbezüglich vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Meier Polizeikommissarin Polizeirevier Hagenow

