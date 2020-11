Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz-Hüde - Frau gewaltsam getötet

Festnahme ---

DiepholzDiepholz (ots)

Nachdem am Montagabend an der Düversbrucher Straße in Hüde eine Frau leblos aufgefunden wurde und sich aus den Umständen der Verdacht eines Tötungsdelikts ergeben hatte (wir berichteten), richten sich die Ermittlungen nun gegen den 39-jährigen Ehemann der Getöteten. Es wird wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn ermittelt.

Ein Notarzt hatte den Tod der 33-jährigen Frau festgestellt. Die Polizei sperrte den Bereich um den Auffindeort ab und sicherte die ganze Nacht über Spuren. Eine Obduktion der Leiche fand am Dienstagnachmittag statt. Danach wurde die 33-Jährige gewaltsam getötet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Ermittlungsrichter heute die Untersuchungshaft des Beschuldigten an.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Montag, 23.11.2020, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr in Hüde in der Düversbrucher Straße Einmündung Mecklinge (Schotterplatz am weißen Stromverteilerturm) etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell