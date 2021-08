Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Polizei fängt verletztes Kaninchen ein

Oberndorf (ots)

In der Erlenstraße ist eine Polizeistreife am Donnerstagmorgen auf ein verletztes Kaninchen gestoßen, das auf der Straße umherlief. Augenscheinlich war es an den Hinterläufen leicht verletzt. Einer der Streifenbeamten kannte sich mit Kaninchen aus und fing das Tier aus der Gattung der "Deutschen Riesen" ein, nachdem es durch mehrere Vorgärten gehoppelt war. Das etwa 50 Zentimeter lange Tier brachten die Streife zur Polizeiwache, wo es in "Schutzgewahrsam" kam, bis eine Helferin des örtlichen Tierschutzvereins kam und den Rammler danach zu einem Tierarzt brachte. Wem das Tier gehört, ist bislang noch nicht bekannt (Bild leider nicht vorhanden).

