Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Parkrempler fährt Ford an (25.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Auto angefahren. Einen Ford Kuga beschädigten die Täter im Bereich der rechten Frontstoßstange. Als mögliche Unfallorte kommen die Karlstraße auf Höhe der Hausnummer 10 oder der Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stockacher Straße in Frage. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell