Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Im Stadtgebiet von Kreuztal haben sich zwischen Dienstagabend (20.07.2021) und Mittwochmorgen (21.07.2021) zwei Einbrüche ereignet. Einmal schlugen unbekannte Täter in der Straße "Zur Höh" zu. Sie hebelten gewaltsam zwei nebeneinanderliegende Garagentore auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden von 3.000 Euro. Erfolgreicher waren unbekannte Täter offenbar in Kreuztal-Krombach. Dort stiegen sie an der Hagener Straße in den Rohbau des neuen Feuerwehrgerätehauses ein. Im Inneren brachen die Täter eine Stahltür gewaltsam auf. Entwendet wurde nach jetzigem Stand eine Kühlbox mit Lebensmitteln und Getränken. In beiden Fällen bittet die Kreuztaler Kriminalpolizei um Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell