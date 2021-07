Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei PKW vollständig ausgebrannt - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Flammersbach) (ots)

In der vergangenen Nacht sind Feuerwehr und Polizei zu PKW-Bränden in die Jung-Stilling-Straße nach Wilnsdorf-Flammersbach gerufen worden. Gegen 01:00 Uhr ging der Anruf auf der Polizei-Leitstelle ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte beide Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Chevrolet sowie der Opel erlitten Totalschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die 0271/7099-0 zu wenden.

