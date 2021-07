Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Verletzte nach Schlägerei -#polsiwi

Netphen-Deuz (ots)

Am Mittwochabend (21.07.2021, 18:35 Uhr) ist die Polizei über Notruf zu einer Schlägerei in Netphen-Deuz in den Jasminweg gerufen worden. Hier sollen mehrere Personen mit Gegenständen auf einen Mann eingeschlagen haben. Vor Ort konnten die Polizeikräfte mehrere Personen antreffen. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde ein 46-jähriger Mann von mindestens vier Personen aufgesucht und angegriffen. Hierbei haben die Angreifer zum Teil Stangen und herumliegende Steine benutzt. Der 46-Jährige wehrte sich seinerseits vermutlich ebenfalls mit einer Stange, die er zuvor aus dem Boden gerissen hatte. Vor Ort befanden sich zum Tatzeitpunkt weitere Zeugen (Anwohner), die versucht haben, die Angreifer von der Tat abzuhalten und die ankündigten, die Polizei zu rufen. Bei dem Einschreiten der Zeugen wurden nach jetzigem Ermittlungstand ein 60-jähriger Mann sowie ein 38-jähriger Mann leicht verletzt. Die Täter ließen von weiteren Angriffen ab. Bei Eintreffen der Polizei konnten zwei Männer (46 Jahre und 40 Jahre) sowie zwei Frauen (39 Jahre und 22 Jahre) in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Der 46-jährige Geschädigte und die beiden männlichen Angreifer wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die beiden 46-jährigen Männer waren bei der Auseinandersetzung schwer verletzt worden, es besteht aber nach jetzigen Erkenntnissen bei keiner der Personen Lebensgefahr. Zudem wurde im Rahmen der Handlungen ein PKW eines Zeugen beschädigt. Nach ersten Informationen könnte ein Streit von Mittwochmorgen das Motiv für den Angriff gewesen sein. Es ist derzeit noch unklar, ob noch weitere Angreifer beteiligt waren und vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an. Die Tat wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Siegen als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

