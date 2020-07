Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Scheibe eingeschlagen

Ein Geldbeutel im Auto lockte in der Nacht zum Montag einen Dieb.

Ulm (ots)

Zwischen 22.45 und 11.40 Uhr stand ein BMW in der Fischerhausstraße. Der Täter sah im Seitenfach eine Geldbörse. Er schlug die Scheibe ein und stahl den Geldbeutel. In dem waren Geld und persönliche Dokumente. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt. In derselben Nacht wurde auch an einem Mercedes in der Löwenstraße eine Scheibe eingeschlagen. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4657754).

