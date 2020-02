Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Raub auf Netto Markt

Quakenbrück (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend den Netto Markt in der Wilhelmstraße überfallen. Der maskierte Mann betrat gegen 20.50 Uhr die Filiale, begab sich zu einer der Kassen und schob gleich eine Kundin zur Seite. Unter Androhung von Gewalt forderte er die Angestellte zur Herausgabe von Geld heraus und bediente sich in der Folge am Inhalt der Kasse. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber schließlich aus dem Markt und lief in unbekannte Richtung. Die Bersenbrücker Polizei bittet um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Raub im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05439-9690.

