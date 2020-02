Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Lkw-Wechselbrücke gestohlen

Bissendorf (ots)

Von einem Firmengelände im Gewerbepark entwendeten Unbekannte am Sonntag eine Lkw-Wechselbrücke. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 04.30 und 11 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Betriebsgelände und machten sich dort an der Brücke zu schaffen, die an einer Zugmaschine angekoppelt war. Vermutlich transportierten die Diebe den Auflieger, mit den Kennzeichen MI-S 2097, anschließend mit einem mitgebrachten Fahrzeug ab. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Wechselbrücke geben können, sich unter den Rufnummern 0541/327-3203 oder 327-2115 zu melden.

