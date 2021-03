Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Einbruch in Tierarztpraxis

Duisburg (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstagmittag (6. März, 13 Uhr) bis Montagmorgen (8. März, 8:30 Uhr) in eine Tierarztpraxis auf der Albertstraße eingebrochen. Sie rissen einen Tresor aus der Verankerung und verschwanden mit der Beute unbemerkt. Montagvormittag gegen 11:15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei. Sie haben den Tresor im vier Kilometer entfernten Beeckerwerth an einer Bahntrasse in der Nähe eines Fußballplatzes an der Ahrstraße gefunden. Die Türe war aufgehebelt und das im Tresor gelagerte Geld verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Tierarztpraxis oder am Fundort des Tresors verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

